Umuugang Tuhod

May pagkakataon na maaaring walang kirot na mararamdaman, ngunit alanganin pa din ang kilos at galaw, lalo na ng tuhod.

Maaaring matagal na naaksidente, ngunit hindi naibalik sa datiang komportableng galaw. Pwedeng may pagkakataongmamamaga dahil naglakad ng malayolayo, tumayo ng matagaltagal, o napabigla ang kilos. Madalas hindi napapansinhanggang maeksamin ng mabuti. Maikumpara sa kabilang tuhodat makita ang pinagkaiba.

Ang tuhod ay kinabibilangan ng isang buong joint. Dulo’t dulong mahahabang buto. Ang ilalim ng buto ng hita, ang distal femur at ang ibabaw ng buto ng binti, ang proximal tibia. Nakabalot sa kapsula at mayroong nagbibigay ng nutrisyon dito, ang synovium. Makapit ang mga ito sa isa’t isa. May mga litiddin na kasama dito, ang patellar tendon, collateral ligaments, sagilid, pati na ang retinaculum sa magkabilang gilid ng patella o knee cap. Sa loob naman, mayroong litid sa gitna, ng magkabilang tuhod, ang meniscus, at sa pinakagitna na parang krus, ang cruciates, meron sa harap at likod, ang anterior at posterior cruciate arteries. Alinman ang maapektuhan dito, hindiaayos ang kilos at galaw ng tuhod.

Sa oras na maputol ang anterior cruciate ligament o ACL, uugang husto ang tuhod. Ang eksamin na ginagawa ay ang lachman’stest, hinahawakan ang magkabilang bahagi ng tuhod upangmakita kung makapit o hindi. Ang anterior drawer’s test, habangnakabaluktot ay mahihila paharap. Ang pivot test para makitaang kapit ng tuhod habang hawak ang paa. Sa oras na magalawang mga ito, may patolohiya na ang ACL. Depende sa kunggaano kalala ang problema, maaaring palakasin ang ibang mgabahagi ng tuhod. Kailangan palakasin kaya ehersisyo angnararapat. Madalas kailangan ng physical therapy. Hindi mahalaga kung kaunti o partial lamang ang punit. Habangmakakayanan hindi umuga ang tuhod, okay pa ito. Ngunit kungtalagang kumpletong napatid, kakailanganin maoperahan. Ang procedure na gagawin ay hindi repair, kung hindi reconstruction. Hindi mahalaga ang mabuo ang ACL, kung hindi, dapat makapitito.

Mahalaga ang edad sa pagdesisyon ng operasyon ng ACL. Ang kumplikasyon kapag ito ay pinabayaan ay mabilis mauupod at ninipis ang mga lamad sa dilo’t dulo ng buto. Magkakaroon ng maagang degeneration o pagtanda nito. Baka dekada angidadagdag dito dahil mabilis masira. Kaya sa mas bata, binibigyan ito ng indikasyon. Ngunit sa matatanda, baka hindikailangan ang ACL reconstruction dahil sira na ang joints nila. Kahit magawa ang ACL, kung may degenerative osteoarthritis, maaaring may pananakit ang tuhod at hindi rin makakakilos at makagalaw ng mabuti. baka mas mainam na total joint replacement ang kakailanganin.

Kung hindi sigurado sa kundisyon at pkakaiba ang nararamdman, ipatingin na para maeksamin.

Hanggang sa susunod! Keep healthy! Stay safe!Remain vigilant!

