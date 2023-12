Surigao del Sur 2 beses yumanig

DALAWANG malalakas na lindol ang magkasunod na tumama sa Cagwait, Surigao del Sur kahapon.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), ganap na alas-3:49 nang madaling-araw nang unang tumama ang magnitude 6.7 na lindol sa sentro nito sa layong 67 kilometro hilagang silangan ng Cagwait.

Tectonic ang origin ng lindol at may lalim na isang kilometro sa lupa.

Naramdaman ang Intensity V sa Cagwait, Surigao del Sur; Intensity IV – Tarragona, Davao Oriental at Tandag sa Surigao del Sur at Intensity III – ligan City, Cagayan de Oro City, Banaybanay, Lupon at Mati City, Davao Oriental.

Intensity II naman ang naitala sa Argao at Danao City, Cebu; Can-Avid, Eastern Samar; Alangalang, Albuera, Burauen, Carigara, Javier, Leyte at Palo, Leyte; Ormoc City; Catbalogan City sa Samar; Malitbog at San Juan, Southern Leyte; Dapitan City, Zamboanga del Norte; Kadingilan at Maramag, Bukidnon; Initao, Misamis Oriental; Magsaysay at Matanao, Davao del Sur; Don Marcelino, Davao Occidental; Kidapawan, Magpet at President Roxas, Cotabato; Alabel, Sarangani; ‘Tampakan at Tupi, South Cotabato; at General Santos City.

Walang inaasahang pinsala pero posible ang mga aftershock sa susunod na mga oras.

Ayon kay Phivolcs director Teresito Bacolcol, asahan ang mas marami pang aftershock sa mga susunod na linggo pero maaaring mas mahina na ito.

Samantala, sunod na naramdaman ang magniture 5.7 na pag­yanig ganap na alas-10:38 nang umaga.

Natukoy ang episentro ng lindol may 90 kilometro mula sa timog-silangan ng Cagwait, Surigao del Sur sa lalim na 10 kilometro.