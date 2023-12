Sey ni Sharon: Alden hindi kailangan ng dyowa sa 2024

Ibang-iba ang pagmamahal ni Sharon Cuneta kay Alden Richards.

arami na ngang nakasamang artista si Sharon, at lahat naman sila ay naging malapit sa puso niya.

Pero, kakaiba nga ang kay Alden, na sabi nga niya, para niyang pinagbuntis, at isinilang, ha! Feeling nga niya ay siya ang tunay na ina ni Alden.

“Let me tell you, si Miles (Ocampo) anak ko rin ‘yan. Not everybody becomes my anak. Lahat anak-anakan mo, pero ilan lang naman ang nagiging close sa’yo talaga.

“Si Julia (Montes). Si Miles. Si Alden. Sina Alden at Coco (Martin) ang dalawang boys ko lang.

“Mas naging close si Alden sa akin. Si Rod, si Coco kasi, genius `yon, eh. Hahahaha! Masyadong busy para maalagaan.

“Pero si Alden…

“My kids told me this na, ‘Mom parang Kuya Alden is more like you, than any of us.’ Sabi ko, ‘You know what, you’re right, we have so much in common.’

“We are so alike, it’s very weird, in a good way. The way we think, workshops pa lang namin, parang sinilang ko siya,” sabi ni Shawie.

At kahit ang mga tao sa paligid nila napansin daw na pareho sila ni Alden ng interest, pareho silang mag-isip tungkol sa mga isyu, tungkol sa pamilya nila.

At dahil magpa-Pasko na nga, kasama sa mga wish ni Sharon kay Alden, na makahanap ito ng tamang babae.

“What is my wish for Alden, is that all his heart’s desires are given to him. Because he deserves all the happiness that he really wants.

“He’s very giving. He has given so much… and he’s a good boy. A good son. Good na normal, ha!

“I want Alden to end up with a girl na will deserve… because he will love her. You know I want Alden to have the best of everything,” sabi ni Megastar.

Sa tingin ba ni Sharon ay kailangan na ni Alden ng girlfriend sa 2024, na mag-aalaga sa kanya, o aalagaan niya?

“Hindi niya kailangan. Pero kung gusto niya, madali lang `yon! Because he’s very loving!” sabi na lang ni Sharon.

Well, ang sarap-sarap ngang tingnan nina Sharon at Alden na magkatabi, na panay yakapan, bulungan. Para talaga silang mag-ina, na sabi nga ay magkahawig nga sila.

Anyway, abangan ang pelikula nilang ‘Family of Two: A Mother and Son Story’ na prodyus ng Cineko Productions, dahil sabi nga, bongga ang mga eksena nila, lalo na ni Sharon, na ang acting daw ay puwedeng gamiting example sa mga gustong mag-artista.

Bongga! (Dondon Sermino)