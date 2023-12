Sexy star sangkot sa isyu: Jak ‘di pinatulan intrigang kinaliwa si Barbie

Flop ang chika/blind item ng ibang faney tungkol kay Jak Roberto!

Hindi kinagat ang chika na kesyo may dinaluhang birthday party si Jak, at nakasama niya ang isang sexy star. At kung saan-saan na napunta ang kuwento, na kesyo umabot sa harutan ang lahat.

Flop, dahil kahit ilang araw na `yon pinakalat sa TikTok at X (Twitter), hindi naman pinatulan ng marami.

May pinost pa na photo sa X na nasa party nga si Jak at kasama ang mga non-showbiz friends niya, at nandun din si sexy star. Pero, ang layo naman nila sa photo, o tipong magkahiwalay talaga.

Maybe, lunod pa rin ang mga faney sa Kathryn Bernardo, Daniel Padilla hiwalayan, kaya dedma pa sila sa iba pang mga tsismis. O baka naman pagod na rin ang mga faney sa mga chika na wala namang matinding resibo.

Sa Instagram ni Jak, may mga lumusot na mensahe na pinagpapaliwanag nga siya tungkol sa blind item.

“Paki-explain ang recent blind item tungkol sa iyo na nasa TikTok!”

Pero kahit isang araw na ang nakalipas sa mensahe na `yon, wala ring pumatol, walang nag-react o nag-comment man lang.

Mas marami pa ang bumabati, natutuwa kay Jak. At nagsasabing…

“Please Jak ‘wag na ‘wag kayong maghiwalay ni Barbie. Kahit hindi niyo ako big fan, but I do love you both as a couple.”

“Jak kayo talaga ni Barbie ang may forever.”

“Jak kayo lang ang relationship na bet ko. Hanga ako sa inyo.”

“Wag kayong tutulad sa KathNiel. Sana forever na kayo. Stay strong po.”

“Kapag kayong dalawa ang maghiwalay, iiyak talaga ako.”

Well… (Dondon Sermino)