Sarah alay raw sa KathNiel breakup song

Muling nagpahanga si Sarah Geronimo sa avid viewers ng ‘ASAP Natin ’To’ nang kantahin niya ng live ang song ni Paloma Faith na ‘Only Love Can Hurt Like This’.

Trending at talaga namang pinusuan ang super touching na performance ng Popstar Royalty.

Noong 2014 pa unang sumikat ang nasabing kanta pero nag-hit ito kamakailan sa TikTok at muli ngang pinag-usapan dahil sa napakagandang rendition ni Sarah nitong Linggo.

Alam ng netizens na super in love si Sarah sa asawa niyang si Matteo Guidicelli kaya puzzled sila kung bakit ganun ka-emotional ang pagkakakanta ng actress-singer?

Heto nga ang ilang hirit nila…

“Eto ang talent na di mapapantayan ng mga biritera ngayon. Musicality + Story telling + Impact = Pure Talent.”

“Sarah nailed it! Sarah, how can you be this good and beautiful at the same time.”

“Iba talaga pag live ang ASAP at si Sarah ang kumakanta! World-class!”

Sigaw naman ng netizens, dedicated daw sa KathNiel ang nasabing awitin. Timing raw at very relevant sa pinag-uusapang breakup.

“Bakit parang kinanta niya for KathNiel?”

“Bakit ang sakit? For Kath and DJ ba ang song na ito?”

“May pa-tribute ang ASAP kina Kathryn at Daniel”

Tsika pa ng netizens, fan daw ng KathNiel si Sarah at siguradong sad din daw ito sa hiwalayan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla. Kinonek talaga nila, di ba?

Anyway, wish ng mga faney ni Sarah na sana mas madalas daw nila mapanood sa Kapamilya Sunday noontime show ang idolo.

Nagbunyi rin sila dahil si Sarah G ang finale sa mga A-listers na stars ng ABS-CBN sa 2023 Kapamilya Christmas Station ID.

‘Yun na! (Ogie Narvaez Rodriguez)