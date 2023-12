Kinontra ni Vice President Sara Duterte ang pagkakaloob ng amnestiya sa rebeldeng grupong Communist Party of the Philippines, National People’s Army, at National Democratic Front of the Philippines (CPP-NPA-NDF) na tinuring nitong mga teroristang grupo.

Sa kanyang video message, ipinahayag nito ang pagtutol sa inilabaas na Proclamations 403 at 404 ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na nagbibigay na amnestiya sa naturang grupo.

“Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People’s Army at National Demo-cratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibliyan, kabilang na ang mga menor de edad, ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista,” wika ni Duterte.

Iginiit ng pangalawang pangulo na hindi mabibigyan ng hustisya ang pamilya ng mga biktima kung bibigyan umano ng amnestiya ang mga teroristang grupo.

Bagama’t sinusuportahan niya umano ang mga hakbang para itagu¬yod ang kapayapaan ngunit hindi umano sa pamamagitan ng amnestiya.

“Hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay ipagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo, lumalaban na ang mga komunidad,” diin pa ni Duterte.

“Mr. President, the government’s statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapaya¬paan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraydor sa pamahalaan at paglin-lang sa taumbayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements,” apela ng pangalawang pangulo.

Dagdag pa ni Duterte, “Apo BBM, sana po ay isaalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA-CPP-NDFP. Mr. Presi-dent, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the ene¬mies.” (Eralyn Prado)