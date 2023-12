PINANGUNAHAN ni Pope Francis ang pana­nalangin para sa mga nasawi at nasugatan ng pagsabog sa Mindanao State University (MSU) gayundin ang paghihilom at kalakasan para sa mga naulila ng mga biktima.

Kasabay nito’y kinondena ng lider ng Simbahang Katolika ang nangyaring karahasan sa Mindanao dahil sa nasayang na buhay ng mga inosente.

Samantala, hinikayat ni dating Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) president Davao Archbishop Romulo Valles ang publiko na manalangin at iwaksi ang poot at paghihiganti kasunod ng naganap na pagpapasabog sa Mindanao.

“Bilang mga mananampalataya, ating hingin sa Panginoon ang katatagan ng pananampalataya sa kabila ng mga kinakaharap na pagsubok. Though our hearts may be filled with anger and thoughts of revenge, that is not the way of those who believe in God. We, as men and women offaith, may feel anger and restlessness, and we may even experience hatred. However, we pray that this will not become the norm, for we are people of faith,” ayon sa Arsobispo.

Apat katao ang nasawi habang 50 ang nasugatan nang bombahin ang gymnasium ng MSU sa Marawi habang idinaraos ang misa para sa mga mag-aaral.

Umaasa din ang Arsobispo na napagtanto ng mga gumawa ng krimen ang kanilang ginawa ay isang kasamaan.

Ang Marawi ang tanging Islamic city sa bansa na binubuo ng higit sa isang milyong populasyon na ang mayorya ay mga Muslim habang tatlong porsiyento naman ay mga Katoliko. (Juliet de Loza-Cudia)