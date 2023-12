KAHIT mga negosyante, nakisakay na rin sa trending na hiwalayan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

Sa katunayan, isang Korean resto ang nag-anunsyo na mayroon silang “free unlimited samgyupsal” nitong Disyembre 1 mula alas-10 nang umaga hanggang alas-4 nang hapon.

“BREAKING NEWS! Lahat ng Kathryn at Daniel ang name ‘Free Unlimited Samgyupsal’ (Dine In December 1, 2023…. pls bring 1 valid ID only,” saad ng Pork Ave. Samgyupsal sa kanilang viral FB post.

Huling araw ng Nobyembre 2023, ginulantang ni Kathryn ang social media nang kumpirmahin niya ang hiwalayan nila ni Daniel.

Hindi binanggit ni Kathryn ang dahilan ng kanilang breakup pero nagpasalamat ito sa 11 taon ng kanilang pagmamahalan. (Issa Santiago)