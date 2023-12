Inilabas ng RP-Mission and Development Foundation Inc. (RPMD) ang “Top Performing District Representatives” na pinangunahan ni Martin Romualdez na may 96.0%, Sinundan ni Sandro Marcos (95.8%), Kristine Singson-Meehan (95.6%), Duke Frasco (95.5%), Toby Tiangco (95.3%), Pablo John Garcia (95.3%), Stella Quimbo (95.2%), Chiquiting Sagarbarria (95.2%), Jolo Revilla (95.1%), Ralph Tulfo (95.1%) at Camille Villar (95.0%).

Lumitaw din sa “Top Performing Representatives” sina Jay-Jay Suarez (94.8%) at Marivic Co-Pilar (94.8%), sinundan ni Edu Rama (94.7%), Rhea Gullas (94.6%), at Cindi Chan (94.5%), Marvin Rillo (94.6%), Lolypop Ouano-Dizon (94.8%), Ralph Recto (94.5%), Oca Malapitan (94.4%), at Patrick Michael Vargas (94.3%).

Lumabas din sa top performer sina Jay Khonghun (92.8%), Ridas Robes (92.5%), Gloria Macapal Arroyo, (92.1%), Hori Horibata (92.1%), Jam Baronda (91.8%), Ando Oaminal (91.7%), Joey Salceda (91.6%), Lordan Suan (91.6%), Rufus Rodriguez (91.3%), Maricar Zamora (90.3%), Midy Cua (89.8%), Tonypet Albano (88.9%), Zia Alonto Adiong (88.9%), Bai Dimple Mastura (88.7%), Lord Allan Velasco (88.3%), Mannix Dalipe (87.3%), Loreto Acharon (87.3%), Adrian Amatong (87.1%), Mark Go (86.3%), Eric Yap (85.7%) Eddiebong Plaza (85.7%), at Ace Barbers (85.3%).

Limang magagaling na City Mayors ang nagbahagi ng nangungunang antas sa “Top Performing City Mayors in the Philippines.” Pinangunahan ni Joy Belmonte na mayroong 94.08%. Sinundan ni Eric Singson (93.31%), Jeannie Sandoval (93.16%), Jerry Treñas (93.07%), at Ipe Remollo (93.05%).

Kasama din sa “Top City Mayors” sa bansa Benjamin Magalong (92.53%), Neil Lizares (92.51%), Nikko Mercado (91.72%), Samsam Gullas Jr. (91.54%), Jose Carlos Cari (91.51%), Ahong Chan (90.78%), Indy Oaminal (90.74%), Ross Rizal (89.83%), Eric Africa (89.55%), Geraldine Rosal (89.41%), Abraham Tolentino (89.22%), Vilma Caluag (88.53%), Alyssa Tan (88.36%), Carmelo Lazatin Jr. (87.62%), Darel Uy (87.28%), Paul Dumlao (86.61%), John Dalipe (86.63%), Ronnie Lagnada (86.13%), Lucilo Bayron (85.45%), Sebastian Duterte (85.26%), Marilou Morillo (84.72%), Jose Relampagos (84.55%), Rey Uy (84.31%), Bruce Matabalao (82.64%) at Eliordo Ogena (80.28%).

Kinikilala din ang “Top Performing Partylist Representatives in the Philippines”, nangunguna sina Yedda Romualdez at Jude Acidre ng Tingog Partylist na may 97.5%, sinundan ni Alfred Delos Santos ng Ang Probinsyano (90.8%), Bryan Revilla ng Agimat (90.5%), Jocelyn at Erwin Tulfo ng ACT-CIS (90.1%), JC Abalos at Marcelino Libanan ng 4Ps (88.7%), Bonifacio Bosita at Ramon Rodrigo ng 1RIDER (87.2%) at Anna Marie Villaraza-Suarez ng ALONA (86.5%).

Ayon kay Dr. Paul Martinez, Global Affairs Analyst at Executive Director ng RPMD ang “Top Performing Representatives and City Mayors- Philippines (3rd quarter)” ay bahagi ng “Boses ng Bayan” performance assessment ng mga pampublikong opisyal na isinagawa noong Setyembre 20-30, 2023, na may 10,000 respondents na kinuha mula sa 65 milyong rehistradong botante. Ang margin ng error ay ±1% at 95% na antas ng kumpiyansa.