PNP may 2 ng suspek sa MSU bombing

MAHIGIT sa dalawa na pinaniniwalaang may koneksiyon sa Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ang mga suspek ng pulisya sa pagbomba sa Dimaporo Gymnasium sa loob ng Mindanao State University (MSU) sa Marawi City noong Linggo na ikinasawi ng apat katao at ikinasugat ng mahigit sa 40 iba pa.

“We have persons of interest right now. Mahigit sa dalawa ang mga person of interest natin. Hindi muna kami magbibigay ng mga pangalan dahil ongoing ang investigation at iniiwasan nating ma-preempt ito,” ayon kay Bangsamo­ro Police Regional Office (PRO) Director Police Brig. General Allan Nobleza sa isang panayam.

Patuloy pa ring tinitingnan ng pulisya kung paano nakapasok sa MSU ang mga local terrorist na umano’y konektado sa ISIS.

“That is still a subject of our investigation, as you know our investigators have already conducted a post blast investigation and we created an SITG (special investigation task group) to focus on the matter, marami tayong tinitingnan na anggulo rito,” dagdag ni Nobleza.

Sa ngayon ay nakataas ang full alert status sa buong lalawigan ng Minda­nao habang naka-heightened alert naman ang Metro Manila upang hindi na maulit ang parehong pangyayari.

Matatandaang pasado alas-siyete nang umaga noong Linggo nang sumambulat ang isang bomba habang idinaraos ang misa sa loob ng MSU gym na ikinasawi ng apat na katao at ikasugat ng 45 iba pa.

Ayon kay Nobleza, nakalabas na sa ospital ang 35 na nasugatan habang nasa kritikal pang kalagayan ang 10 iba pa.

Samantala, sinabi ni PNP-PIO chief P/Col. Jean Fajardo na hindi gawa ng suicide bomber ang pagbomba sa MSU matapos nitong kumpirmahin na kilala na ang apat na nasawi na kinabibilangan ng isang lalaki at tatlong babae na pawang mga Katoliko.

Sa kasalukuyan ay may dalawang person of interest (POI) aniya sa insidente – isang lalaki at isang babae - at inaalam pa nila ang eksaktong grupo ng mga ito.

“Isa sa tinitingnan natin ay maaaring miyembro sila ng isang grupo na previous na rin na-involve sa mga bombing incidents particularly diyan sa Mindanao,” ayon pa kay Fajardo.

“Naglatag pa tayo ng mas mahigpit na security in anticipation also doon sa influx ng mga tao particularly doon sa malalaking palengke lalo na sa Divisoria, ‘yung mga malls natin lalo na sa mga commercial establishments and other areas including ‘yung mga public transportation hubs natin sa airport, pantalan at bus terminal po,” dagdag ni Fajardo. (Edwin Balasa)