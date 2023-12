Pinag-iinit mga faney: Kyle panay bilad ng katawan

Tuwang-tuwa at nag-iinit na naman ang netizens sa latest post ni Kyle Echarri sa Instagram.

Sunod-sunod kasi na photos na lantarang pini-flex ni Kyle ang kakisigan niya sa social media.

Inaabangan tuloy nila ang mga susunod pang daring posts ng young actor.

Kuha ang mga photos sa birthday getaway ni Chesca Montano na bunsong anak nina Sunshine Cruz at Cesar Montano sa Bali, Indonesia.

Ka-join ng mga bagets si Sunshine sa trip na iyon at ang ilang matalik na mga kaibigan nina Chesca at Kyle. Pero bago dumaldal ang mga Marites sa online world, magkaibigan lang ang dalawang bagets, ha!

Pinusuan at ang daming nagkomento sa pagpapa-sexy ng aktor sa IG. Pati nga ‘yung karug (buhok sa bandang ibaba ng tiyan) ni Kyle ay pinansin ng ilang netizens, ha. Kaloka!

Sinasadya kaya ng actor ang mga awrahan niyang ganito para mapag-usapan at para mas lalong dumami ang nagnanasa sa kanya?

Sabi kasi, mas lalo raw gumaguwapo si Kyle ‘pag nakahubad.

Isang sexy movie ang gusto nilang gawin ni Kyle soon. Bagay raw sila ni Andrea Brillantes na magkapareha sa movie na iyon if ever matuloy.

Sana nga may mag-offer sa dalawang Kapamilya stars ng pelikulang sexy, ha!

Bongga! (Ogie Narvaez Rodriguez)