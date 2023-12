PETMALU! Naglundagan sa tuwa ang mga empleyado ng Office of the President (OP) nang ihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bonggang house and lot ang premyo sa inihanda nilang raffle draw para sa mga ito.

Sabi ni PBBM, pasasalamat ito ng OP sa napakaganda nilang trabaho at serbisyo.

Nagsagawa ng dalawang araw na Family Day ang opisina ng Pangulo kung saan ay nagkaroon ng salo-salo, medical service at mga raffle draw bilang treat sa sipag ng mga empleyado.

Ayon sa Pangulo, sinusunod lang din niya ang utos ng kanyang ama na huwag maging maramot sa mga empleyado nila na tumutulong sa kanilang mga gawain.

“Kaya huwag kayong aalis baka makapanalo kayo ng bahay at lupa. Mabibigat ang mga premyo dito na binibigay natin,” ani PBBM.

Sa kanyang mensahe, nagpasalamat ang presidente sa walang sawang pagsisikap ng mga kawani sa kanyang opisina.

“Maraming, maraming salamat sa inyo sa nakaraang taon, sa inyong pagsisikap, sa inyong sipag, sa inyong galing upang tayo nga ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa taong-bayan,” ani PBBM.