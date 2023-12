Para sa matahimik na komunidad

Sa bawat barangay, ang karaniwan ng tinatawag na mga ‘tanod’ ang isa sa mga unang rumeresponde kapag may emergency, kalamidad, kaguluhan at iba pang banta sa kapayapaan ng komunidad.

Sila ang mga tinuturing na mga barangay police officer o barangay public safety officer. Matiyaga silang nagbabantay at nagroronda sa mga komunidad, lalo na kapag gabi, para matiyak ang katahimikan sa barangay.

Bilang isang dating punong barangay ng Catalunan Grande sa Davao City, alam ng inyong Kuya Pulong ang mga sakripisyo ng mga barangay police officer sa pagtupad ng kanilang tungkulin.

Kaya naman ang inyong Kuya Pulong ay nagpaabot ng tulong sa mga barangay police sa pamamagitan ng pag-turnover ng mga motorcycle equipment na kanilang magagamit sa pang-araw araw na mga gawain bilang public safety frontliners.

Kinabibilangan ng mga police siren na may public address system at microphone, front blinker, beacon light, stainless front crash guard at stainless pole guard ang mga Kawasaki CT 100 equipment na nai-donate natin sa iba’t ibang barangay sa Davao City noong November 25.

Ang aking anak na si Rodrigo “Rigo” Duterte II ang namahagi ng mga equipment sa isang turnover ceremony na ginanap sa Congressional District Office ng inyong Kuya Pulong sa Davao City.

*****

Sa nakaraang kolum, naikuwento ng inyong Kuya Pulong ang ating panukalang batas na House Bill 3541. Ang layunin nito ay obligahin ang mga namamahala ng mga jail facility na may lugar para sa pagtatanim na magpatupad ng boluntaryong agricultural livelihood program para sa mga persons deprived of liberty (PDL).

Ito ay upang makatulong sa matagal nang problema ng Bureau of Corrections (BuCor) at ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa kakulangan ng badyet para sa pagkain ng mga PDL.

Tulad ng nailahad natin sa nakaraang kolum, kakarampot na P70 kada araw lang ang badyet para sa almusal, tanghalian at hapunan ng bawat PDL.

Kung ang mga PDL na nakapiit sa mga kulungan na may malawak na lugar para sa agrikultura ay mahihikayat na magtanim, hindi lang sila makakapag-ani ng masustanyang pagkain kundi may kikitain pa kung sobra ang kanilang magiging produksyon.

Natutuwa naman at nagpapasalamat ang inyong Kuya Pulong dahil si BuCor Director Gen. Gregorio Catapang ay nagpahayag ng suporta sa ating panukalang batas na nai-file natin kasama si Benguet Congressman Eric Yap.

May kahalintulad ng programa ang ating panukala sa kasalukuyang pinapatupad na agricultural project sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan.

Pero ayon na rin kay Gen. Catapang, mas makakabuti na maipagtibay ang ganitong programa sa pamamagitan ng isang batas. Kaya naman suportado niya ang ating HB 3541.

Mahalagang maisabatas ang ating bill, hindi lamang para mapunan ang kakulangan sa pagkain sa mga kulungan, kundi para na rin maiangat ang moral at kalagayan ng mga PDL. Ang kanilang paglahok sa agricultural livelihood program at ang kanilang matututunang kaalaman ay makakatulong kapag sila ay makalaya at makabalik na sa ating lipunan.