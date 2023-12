Namemeligrong mapalitan! Meralco Bolts import Su Braimoh inaabangan kung Achilles ang injury

PROBLEMADO na naman ang Meralco sa import.

Pinangangambahan ng Bolts na Achilles injury ang inabot ni Su Braimoh 4 minutes bago natapos ang 97-94 win nila sa NLEX nitong Linggo.

Bumigay ang kaliwang paa ni Braimoh, inalalayan na papunta ng bench.

“Now we’ll have to re-evaluate,” ani coach Luigi Trillo sa postgame press conference sa PhilSports Arena. “Maybe we’ll get back with our coaching staff, pag-usapan muna namin kung ano’ng pwedeng gawin.”

Out din sina Aaron Black, Anjo Caram at Norbert Torres.

Kung malala ang injury ni Braimoh, walang pagpipilian ang Bolts kundi maghanap ng iba. Si Braimoh, 34, ang ipinalit sa original import nilang si Feron Hunt.

Hindi pwede si Prince Ibeh, isa sa import ng Meralco sa EASL, dahil lagpas ito sa 6-foot-9 height limit sa PBA Commissioner’s Cup.

Ayon kay Trillo, pwede ikonsidera si Zach Lofton, ang isa pa nilang reinforcement sa EASL. Hindi nakakalaro si Nigerian Braimoh sa EASL dahil sa visa issue.

Ang kailangan ng Bolts ay size. Swak na sa kanilang sistema si Braimoh.

“We might have to consider Zach,” dagdag ng coach. “Then keep an open mind, we might have to look for another import with size.”

Bago na-injured, tumapos si Braimoh ng 38 points, 8 rebounds. (Vladi Eduarte)