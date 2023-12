Maaring sa Marso 2024 pa ipatupad ng Metro Rail Transit Line 3 (MRT-3) ang higit P2 dagdag pasahe.

Ito ang isiniwalat ni Department of Transportation-Metro Rail Transit Line 3 (DOTr MRT-3), officer-in-charge at Assistant Secretary for Rail-ways Jorjette B. Aquino hinggil sa usapin ng dagdag pasahe sa MRT-3.

Ayon kay Aquino, isusumite pa nila ang petisyon sa Rail Regulatory Unit ng DOTr ngayong linggo at pagkatapos ng dalawang linggo ay saka pa lamang mag-iisyu ng notice ng public hearing.

Bago ang hearing, obligado silang ilathala sa diyaryo ang kanilang petisyon sa fare hike sa loob ng tatlong linggo. Saka pa lang umano pag-aaralan ng Regulatory Unit ang kanilang petisyon sa loob ng 30 araw at kung ito’y maaaprobahan ay tatlong linggo muling ilalathala ang desisyon sa fare hike.

“Ang aming expectation baka end of first quarter o beginning ng second quarter of next year,” wika ni Aquino kung kailan maipapatupad ang dagdag pasahe sa MRT-3.

Hinihiling nila ang P2.29 dagdag sa boarding fee at P0.21 kada kilometro kaya ang pamasahe mula Taft Avenue hanggang North Avenue ay magiging P34 na mula sa dating P28.

Sinabi ni Aquino na kailangan ang dagdag pasahe sa MRT-3 dahil sa laki ng subsidy ng gobyerno. Ang tunay aniyang pamasahe dulo sa dulo ay P69 pero ang pinaiiral lamang ngayon ay P28 dahil inaako ng gobyerno ang P41 sa bawat pasahero.