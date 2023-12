Miles umiwas sa isyu ng hiwalayan kay Elijah

Ang daming gustong chumika kay Miles Ocampo sa presscon nina Sharon Cuneta at Alden Richards!

Sa open forum pa lang nga, may mga nagtangka na agad humirit ng tanong tungkol sa hiwalayan nila ni Elijah Canlas, na sangkot din nga si Andrea Brillantes.

Pero dahil presscon nga ‘yon ng Cineko Productions para sa MMFF entry nilang ‘Family of Two: A Mother and Son Story’ kaya dedma na muna sa mga personal na tanong.

Mas kailangan nga mag-focus sa pelikula. Kaya sa halip na tungkol kina Elijah ar Andrea ang tanong, tungkol na lang sa Christmas plan ni Miles ang inusisa.

Pero bago ‘yon, may pahaging na nga kay Miles tungkol sa tsismis. At tawa lang ang sagot ni Miles.

Regarding sa Christmas plan, ang pamilya at mga kaibigan daw ang kasama niya.

At siyempre kasama rin niya ang cast ng ‘Family of Two: A Mother and Son Story ‘ dahil magti-theater tour nga raw sila.

“Yes family and friends ko po ang kasama ko. At sina Mama (Sharon), Alden, maglilibot kami sa mga sinehan,” chika niya.

Sundot na tanong kay Miles ay kung paano siya inalalayan ng kanyang mga magulang sa mga pinagdadaanan niya sa buhay?

“Alam niyo po, ang maganda sa parents natin, kahit hindi ka magsalita, nararamdaman nila kung ano ang nararamdaman mo.

“Kahit hindi kayo mag-usap, ramdam mo ang presence nila.

“Like bigla na lang magti-text na ‘Kumusta ka?’ Ganun po ang maganda sa mga magulang natin.

“Well okey po ako. I’m good. I’m happy na nandito po ako na kasama ko sina Mama, Alden, lahat,” nakangiting chika ni Miles.

At ayon kay Sharon, napakasuwerte nga raw ng magiging karelasyon ni Miles, dahil bukod sa maganda, mabait, matalino, at disenteng babae nga raw ito.

After the presscon proper ay nakita ko nga na may humila na kay Miles palabas ng venue. May mga press na sumunod sa kanya, pero ilang minutes lang ay bumalik na rin sila sa venue.

Meaning, hindi nagpaunlak ng interview si Miles, o nagmamadali lang talaga? (Dondon Sermino)