Pinuna ni Senador Raffy Tulfo ang umano’y nararanasang diskriminasyon ng mga nagtapos sa senior high school kapag nag-apply sila ng trabaho.

Ayon kay Tulfo, mapapansin agad aniya ito sa mga classified ads kung saan ang hinaha¬nap ay mga college graduate at hindi ang mga nagtapos sa senior high school.

“Dini-disregard na agad ‘yong mga graduat¬e ng senior high. Even parang clerk typist lang, receptionist lang – ‘must be college graduate.’ This has to be changed. Na parang agad-agad, discriminated agad itong mga graduate ng senior high,” pahayag ni Tulfo sa pagdinig ng Senate Committee on Higher, Technical and Vocational Education.

Sa datos ng Department of Education, sinabi ni Tulfo na 10 porsiyento lamang ng mga nagtapos sa senior high school ang nakakahanap ng trabaho matapos ang kanilang secondary education.

“So bakit meron pa tayong K to 12? Dito pala e pag nag-K to 12 ka only 10% of you guys that will graduate this year will get a job,” ani Tulfo.

Hinimok din niya Department of Labor and Employment na bumuo na eklusibong programa para makapagtrabaho agad ang mga senior high school graduate at hikayatin ang mga kumpanya na tanggapin sila sa trabaho. (Dindo Matining)