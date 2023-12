KABILANG ang mga Pilipinong nurse at midwife sa hanay ng mga nagtatrabaho sa National Health Service (NHS) ang binigyang-pugay ni King Charles lll.

Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinatawag ng Hari ng United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland at Commonwealth Reams, ang nasa 50 Filipino NHS worker para maging panauhin sa selebrasyon ng kanyang ika-75 kaarawan at pagdiriwang din ng ika-75 anibersaryo ng kapanganakan o pagkakatatag sa NHS.

Ginanap ito noong Nobyembre 14 sa Buckingham Palace Reception kung saan kabilang sa mga sumalubong kay King Charles lll si Philippine Ambassador to the UK Teodoro Locsin, Jr.

Kasama rin sa mga naatasang sumalubong sa Hari ang kauna-unahang Filipino chief nurse ng NHS na si Oliver Soriano, ang highest ranking Filipino nurse sa UK. Dati rin siyang pinuno ng Philippine Nurses Association UK.

Ayon kay Soriano, tuwang-tuwa siya dahil sa ipinahatid na mensahe ng Hari para sa mga Filipino health care worker.

“Ang sabi niya- ‘We got 48 thousand Filipino nurses registered here in in the UK, can you say to the Filipino nursing community, thank you so much for all their great work here in the UK”, kuwento ni Soriano.

Sa ulat, dumaan sa mabusising nominasyon ang mahigit 400 bisita sa Buckingham Palace na maliit na bahagi ng 150 thousand international midwife at nurse sa NHS.

Nagmula ang mga ito sa Kenya, India, Philippines at Poland.

Dagdag ni Soriano, sila ang mga key health worker na nais ng Hari na personal na pasalamatan dahil sila ang mga tunay na bayani noong panahon ng pandemya.

Sinabi naman ni Louie Horne, senior matron na ginawaran ng British Empire Medal dahil sa kanyang kontribusyon sa NHS noong panahon ng pandemya, ngayon lang nangyari na inimbitahan ang mga health worker sa mahigit 50 taong pagtatrabaho ng mga Pinoy nurse sa UK.