HINDI napigilan ng binansagang “Father of Philippine Christmas” na si Jose Mari Chan na mapaiyak nang hindi niya inaasahang sabay sabay na awitin ng audience ang kanyang mga awiting pamasko sa isang concert na ginanap sa Edmonton, Canada.

Kamakailan lamang ay lumipad patungo sa Canada si JMC at ang The Company para sa “Christmas In Our Hearts: Ilang Tulog Pa Ba? Pasko Na!” na ginanap mula November 10 hanggang 19 sa Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg at Toronto.

Dinumog ng mga overseas Pinoy na sabik sa Paskong Pinoy ang mga pagtatanghal at ninamnam ang musikang dala ng The Company at ni Jose Mari Chan.

Nang umabot sa punto kung saan inawit na ang “Christmas in Our Hearts” ay sabay sabay na umawit ang mga manunuod kasama si Jose Mari Chan, kanyang anak na si Liza at ang The Company.

Dahil sa sobrang saya sa reaction ng crowd, naluha ang mang-aawit bago nagpasalamat sa audience.

Nag-comment din ang mga netizen na nag-emote sa nasabing eksena:

“Ahhhhwwwy naiyak din ako… super duper mega bait ng taong yan kuya!!! I love the Man from the bottom of my heart”

“Love that song.”

“Jose Mari Chan is a legend and he doesn’t know it.”

“Filipinos love you!! You are the spirit of Christmas. You are the only singer in the country to be remembered every year when Christmas is approaching. And it will stay that way for years to come!!!”

“God bless you! At Mabuhay po kayo”

“Congratulations po Sir Joe Mari Chan..I always love your music years back and till now”