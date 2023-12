MAGANDANG balita para sa mga diabetic na tiis diet sa kanin para iwas sirit ang blood sugar.

Lumitaw sa isang pag-aaral sa Indonesia noong 2015 na maaaring pamalit sa mainit at bagong lutong kanin ang bahaw o kaning lamig para hindi tumaas ang asukal sa dugo.

Alam naman natin na ipinapayo sa mga taong may diabetes ang kumain ng sobrang kainin dahil sa starchy composition nito na kapag natunaw sa katawan ay nagiging glucose.

“So ‘pag mas marami tayong kakaining kanin, mas marami din glucose,” ayon sa pag-aaral.

Sinabi ng nalathalang pag-aaral ng Universitas Indonesia na may mas mababang glycemic response ang kaning lamig na ininit kumpara sa bagong lutong kanin.

“Cooked white rice cooled at four degrees celsius then reheated can be recommended for diabetic patients in everyday diet,” dagdag ng pag-aaral.

Ito ay dahil mas mabagal ang conversion ng “resistant starch” sa pagiging glucose.

“In conclusion, cooling of cooked white rice increases the resistant starch content. Cooked white rice cooled for 24 hours at 4°C then reheated lowered glycemic response compared with freshly cooked white rice.’ ayon pa sa pag-aaral.

Nauna nang inirekomenda ng Department of Health (DOH) ang pagkain ng mais at kamote bilang alternatibo sa kanin para maiwasan ang pagtaas ng asukal sa dugo.