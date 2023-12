Kahit isang Kapuso: Michelle kinilig sa pa-tribute ng ‘ASAP’

Kahit isang Kapuso ay binigyan ng bonggang homecoming ng ‘ASAP Natin ’To’ si Michelle Dee.

Akala mo nga nanalo sa Miss Universe 2023 ang naging mainit na pag-welcome ng mga Kapamilya kay Michelle.

Sinerenade muna nina Jason Dy, Erik Santos, Jed Madela, at Martin Nievera si Michelle ng kantang ‘Wonder Woman’ ni John Legend.

Hindi nagpahuli si Michelle sa kantahan, kumanta rin ito ng kantang ‘Everything’ ni Michael Bublé hanggang samahan na siya ng mga Kapamilya singers sa pagkanta.

Kinilig naman daw si Michelle na nakapag-perform siya sa Kapamilya Sunday noontime show.

Overwhelmed and grateful daw siya sa mga sumuporta sa kanya at sinabi niya pang hindi lang daw niya iyon naging laban.

“It wasn’t just my fight pero isang laban para sa buong Pilipinas. And I hope I made you all proud.”

“Isang matagumpay na laban ang ibinigay mo sa lahat,” sey naman ng host na si Robi Domingo Kay Michelle na tinawag niyang, “Dee Miss Universe.”

Pinuri naman ng ibang Kapamilya staff ang kabaitan ni Michelle.

May kumalat din na picture ni Michelle na kasama niya si Janine Gutierrez at mukhang tsika silang dalawa, ha!

Samantala, may hinahandang bonggang homecoming parade para kay Michelle sa mall of Asia complex sa darating na December 10.

Bonggels! (Byx Almacen)