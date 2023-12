Inaasahang muling gigisahin ng makapangyarihang Commission on Appointment (CA) si Health Secretary Ted Herbosa na isasalang ngayong Martes ng umaga, Disyembre 5.

Si Herbosa ay nauna nang na-bypassed ng CA noong nakalipas na Setyembre dahil sa kabi-kabilang isyu ng anomalya noong nanunungkulan pa ito bilang undersecretary ng DOH.

Sa pagkakataong ito, panibagong isyu ang bumabalot ngayon sa liderato ni Herbosa matapos lumabas ang ulat na plano nitong kopoin ang buong IT provider ng DOH, gayundin ang mga attached agencies nito.

Ang ipapalit na IT ni Herbosa, ayon sa report, ay ang Philippine Payments and Clearing System (PhilPaCS) kung saan chief executive officer ang kamag-anak nitong si Edgardo Herbosa.

Ang isyung ito ay malinaw na “conflict of interest” at posibleng maging ugat uli ng korapsiyon, ayon mga kritiko ni Herbosa.

Ang PhilPaCS ay may kakayahang magbigay serbisyo patungkol sa electronic payment portal at iba pang online payment na may kinalaman sa aspekto ng permits, lisensiya at pananalapi.

Nauna nang naglabas ng pahayag ang Alliance of Health Workers (AHW) na kontra sila appointment ni Herbosa dahil hindi umano ito karapat-dapat mamuno sa ahensiya.

Inakusahan ng AHW si Herbosa na “red tagger”, anti-health worker at may mga polisiya na anti-poor. Tinukoy nila ang planong pagsasapribado ng National Orthopedic Hospital at Fabella Memorial Hospital na tiyak pabigat sa mga pasyente at pamilyang mahihirap.