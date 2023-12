IBANG klaseng Boss din pala itong si dating Commission on Elections (Comelec) commissioner at ngayon ay si P3PWD party-list nominee Rowena Guanzon.

Mukhang na-feel nang todo ni Congresswoman Guanzon ang depresyon ng kanyang staff nang kumpirmahin ni Kathryn Bernardo na the end na nga ang 11 relasyon nila ni Daniel Padilla.

Sabi ni Congw. Guanzon, napansin niyang malulungkot ang staff niya eh hindi naman daw ganun ang mga ito. Ang matindi, sabay-sabay pa silang sad.

Hanggang matuklasan niya na mga fanatic pala ng Kathniel ang kanyang staff at sobra silang naapektuhan sa break up ng kanilang mga idolo.

Dahil dito, pinag-day off muna nito ang kanyang mga tauhan at baka sakaling makatulong paa maka-move on sila.

Samantala, may iniwang linya ang lady solon sa naging break up ng KathNiel.

“Sana after ilang years, makita ni kathryn yung sulat ni daniel sa ilalim ng ref tapos magkakabalikan na sila. Goodnight!” ani pa ni Congw. Guanzon. (Billy Begas)