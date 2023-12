KINUMPIRMA kahapon ng French Embassy sa Maynila na isang Filipino-German ang nasawi sa inilun­sad na terrorist attack malapit sa Eiffel Tower sa Paris, France noong Linggo.

“Yesterday in Paris, a terrorist attack happened and a man was stabbed to death. He was a tourist, from German-Filipino nationality,” sinabi ni French Ambassador to Manila Marie Fontanel sa kanyang post sa X, ang dating Twitter.

“On behalf of the French government, I wish to address my deepest condolences to his family and relatives and to the Philippines and German people,” dagdag nito.

Sa ulat, nagpadala na rin ng pakikiramay si French President Emmanuel Macron sa pamilya ng biktima.

Samantala, nadakip ng mga awtoridad ang suspek nang muli itong umatake sa central Paris at makapatay ng isa pa at malubhang nakasugat sa dalawa pang katao – isang French at British – sa pamamagitan ng pananaksak at pagmamartilyo sa mga ito.

Hindi ito pinanga­lanan ng mga awtoridad na isang French at may dati nang record sa intelligence service.

Sa ulat, may problema umano ito nga­yon sa pag-iisip. Ipinanganak ito sa France noong 1997 at dati nang nasentensiyahan ng apat na taong pagkakabilanggo noong 2016.