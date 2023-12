Esports itutulak sa Paris Games

MATAPOS matagumpay na nakapasok sa Southeast Asian Games at Asian Games ang bagong pampalakasan na Esports, sunod na puntiryang maisalpak ito sa Summer Olympic Games nang imungkahi ni International Olympic Committee (IOC) President Thomas Bach ang pagbuo ng Esports Games sa prestihiyosong sports event.

Hindi maipagkakaila ang pag-angat ng mga Filipino online gamers sa pandaigdigang kumpetisyon kabilang ang paboritong Mobile Legends: Bang Bang, kung saan kasalukuyang ginaganap sa Pilipinas ang M5 World Championships sa EVM Convention Center sa Quezon City.

Ayon kay Bach, inatasan na nito ang IOC Esports Commission nap ag-aralan ang pagsasagawa ng Olympic Esports Games kasunod ng mas lalo pang lumalaking popularidad nito sa buong mundo.

“What is even more relevant to us, a majority of them are under the age of 34,” pahayag ni Bach.

Wala pang inilalabas na tugon at komento rito ang International Esports Federation, ang opisyal na samahang pandaigdigan ng Esports, patungkol sa inilabas na pahayag ni Bach, na isang dating Olympic Fencing medalist.

Minsan nang itinulak ng IOC ang pagpasok ng Esports makaraan ang limang taon, kasunod ng 2018 Esports Forum, kaantabay ang pagbubukas ng Olympic Esports Week na ginanap sa Singapore, na nilahukan ng mahigit sa 130 manlalaro.

“In Singapore, we saw proof that our holistic approach is working. We successfully brought together the Olympic and the Esports communities,” wika ni Bach. “This was a promising start. But it is just that: A start. It is like in any sport, after even a promising start the real race still lies ahead.”

Nitong nagdaang 32nd SEA Games sa Phnom Penh, Cambodia ay nakapag-uwi ng dalawang ginto ang Pilipinas sa League of Legends: Wild Rift at MLBB, habang lumahok din ang ‘Pinas sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Naging maganda naman ang simula ng Pilipinas mula sa M2 champion na AP Bren nang talunin ang Burmese Ghouls ng Myanmar sa iskor na 2-0 na binubuo nina Angelo Kyle “Pheww” Arcangel, Marco “Super Marco” Requitano, Michael “KyleTzy” Sayson, Rowgien “Owgwen” Unigo, David “Flap Tzy” Canon, Vincent “Pandora” Unigo sa pagmamando ni Francis “Ducky” Glindro, gayundin ang M3 champions na Blacklist International na ipinahinga ang top-two players na sina Johnmar “OhMyv33nus” Villaluna at Danerie “Wise” Rosario, ngunit ipaparada nina Stephen “Sensui” Castillo, Edward “Edward” Dapadap, Salic “Hadji” Imam, Kiel “Oheb” Soriano, Renejay “Renejay” Barcase, Lee “Owl” Gonzales, Kenneth “Yue” Tadeo na kino-coach ni Ariel “Master the Basics” Jiandani. (Gerard Arce)