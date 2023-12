EJ Obiena sasabak na sa Spain training camp

SINIMULAN na ni world no. 2 at Tokyo Olympian pole vaulter Ernest John “EJ” Obiena ang teknikal nitong pagsasanay para sa inaasam nitong pagsungkit sa anumang kulay ng medalya sa ikalawa nitong pagsabak sa susunod na taon na Olympics na gaganapin sa Paris, France.

“SO IT BEGINS!!!,” post ng 28-anyos mula Tondo na si Obiena sa kanyang social media account kasama ang maalamat na coach na si Vitaly Petrov sa La Nucia, Spain.

“Olympic season’s first training camp has officially started,” post pa nito.

Ang Paris Olympics-bound top Pinoy pole vaulter na si Obiena ay matagal na panahon na isinasagawa ang training camp sa Fornea, Italy at unang pagkakataon na sinimulan ang kanilang 2024 season sa La Nucia, Spain.

Gugugulin ni Obiena ang panahon ng Kapaskuhan at Bagong Taon sa pagsasanay para sa kanyang build-up sa paparating na mga internasyunal na torneo na nakatakda sa susunod na taon na parte ng kanyang pagpapahusay bago sumabak sa kada apat na taong Olympics.

Si Obiena ang Sports Idol awardee sa PSC POC Media Group Siklab Youth Sports Awards at isa sa limang kandidato para sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Athlete of the Year award para sa 2023.

Hangad ni Obiena na malampasan ang masaklap nitong unang pagsabak sa Olimpiada kung saan naitala lamang nito ang 11th pwesto sa natalon na 5.70 metro.

Nagagawa na ngayon ni Obiena na matalon ang pinakamataas na sukat kung saan itinala nito ang personal best na 6.0 metro sa World Championships sa Budapest, Hungary. (Lito Oredo)