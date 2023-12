Wala pang naitatalang lokal na kaso ng “walking pneumonia” sa Pilipinas matapos magkaroon ng outbreak sa China at iba pang bansa.

“So far this has not been reported simply because these are not being routinely tested,” ayon kay DOH Undersecretary c.

Ipinaliwanag ni Tayag na dati ay itinatala ang kaso ng sakit pero ang mga doktor ngayon ay kaagad na naghahatol ng anti-biotics sa mga pasy-ente na may sintomas ng “Mycoplasma” pneumonia.

Nalaman na noong nakalipas na linggo, sinabi ng DOH na bumagal na ang bilang nang naitatalang bilang ng influenza-like cases.

Sa pinakahuling datos, lumabas na nasa 182,721 ang naitalang pasyente na may influenza hanggang noong Nobyembre 11 kung saan ito ay mga kaso ng Influenza A at B, at COVID-19.

Sinabi ni Tayag na mayroon lamang clustering ng kaso at walang outbreak o infections na naiulat sa anumang rehiyon.

Pinayuhan ni Tayag ang publiko na upang maiwasan ang sakit ay sumunod sa minimum health standards gaya ng paghuhugas ng kamay,social distancing, pag-susuot ng mask at magpabakuna.(Juliet de Loza-Cudia)