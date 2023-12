Inaprubahan ng House Committee on Overseas Workers Affairs ang panukala na magbibigay ng dagdag na proteksyon sa mga anak ng overseas Filipino workers (OFWs).

Ang substitute bill ng House Bills 370 at 8560, kapwa akda ni OFW party-list Rep. Marissa Magsino, ay naglalayong lumikha ng mekanismo upang maprotektahan ang mga minor de edad na anak ng mga OFW na naiwan sa bansa.

Sa ilalim ng panukala, ilalatag ang mekanismo para sa pansamantalang guardianship ng mga bata na iiwanan ng kanilang mga magulang na magtatrabaho sa ibang bansa.

Sa pamamagitan ng sistema ay inaasahan na magiging regular din ang ugnayan ng mga OFW at kanilang mga anak at pinag-iwanang guardian nito at ang pagbibigay ng emotional at financial support sa mga bata.

Ang mga opisyal ng barangay at ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) ay inaatasan naman na mag-monitor sa kalagayan ng mga bata upang masiguro na hindi inaabuso o pinagbabantaan ang mga ito. (Billy Begas)