Bimby kinabiliban pagiging mabait, sweet 

Bilib kami sa bunso ni Kris Aquino na si Bimby.

Sobrang bait at sweet daw kasi nito.

Kuwento ng mga nanood ng second day ng ‘Luv-Anne!’ concert ni Anne Curtis sa Pechanga Resort & Casino sa Temecula, California, nabaitan sila kay Bimby dahil game ito sa lahat ng mga nagpapa-picture.

Kesehodang pagod na raw si Bimby ay wala itong tinanggihan.

Ang maganda pa, sweet at magiliw ang anak ni Kris sa mga nakikipag-usap dito.

Sabi ng isang kaibigan namin na lumapit kay Bimby, “Lahat pinagbibigyan niya. Mabait siya. ‘Yung mga nagsabi kay Bimby na ipinagdarasal nila si Kris, talagang nagpapasalamat siya. Very thankful siya.”

Ang kasama naman ni Bimby sa show ni Anne na si Vina Verastigue na kaibigan namin ay nagsabing, “Mabait talaga si Bimby. Magaling siyang makisama. Kahit si Josh, gustong-gusto namin.

“Ang daming mga nagmamahal sa mga anak ni Kris.”

Isa si Ate Vina sa madalas dumalaw kay Kris sa bahay na tinutuluyan nito sa Orange County at sinabing mana sa tinaguriang ‘Queen of All Media’ ang mga anak pagdating sa kabaitan.

“Si Kris, ang bait din. Marunong makisama,” sabi pa ni Ate Vina.

Samantala, hindi sure si Ate Vina kung natuloy ang pagdalaw ni Anne kay Kris dahil noong Sunday (California time) ay paalis na raw ng Los Angeles ang isa sa hosts ng ‘It’s Showtime’.

“Pero sana nakadaan si Anne. Sabi kasi ni Anne kay Bimby, gusto talaga niyang dumalaw.” (Jun Lalin)