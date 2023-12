Bilang na mga araw ng agri smugglers at hoarders

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Kamakailan ay ating nabalitaan ang pagkakadakip sa isang pinaghihinalaang large-scale onion smuggler.

Kinilala siya ng mga awtoridad na si Jayson de Roxas Taculog na nahulihan ng P78.9 milyong halaga ng puslit na sibuyas. Siya’y naaresto sa bisa ng arrest warrant na ipinalabas ni Judge Edilu Hayag ng Manila Regional Trial Court Branch 26.

Ang pagkakaaresto kay Taculog ay patunay na seryoso ang kampanya ng administrasyong Marcos laban sa agricultural smuggling. Kung inyong matatandaan, ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ikalawa niyang State of the Nation Address noong Hulyo na bilang na ang araw ng mga agricultural smugglers. Sa pagkakaaresto kay Taculog, pinatotohanan ng Pangulo ang kanyang sinabi sa SONA.

Hindi lamang kaban ng bayan ang apektado ng smuggling, pinapahina rin nito ang sektor ng agrikultura. Nagagawa ng mga smuggler na maibenta sa mas mababang halaga ang kanilang pinuslit dahilan para malugi ang mga lokal na magsasaka.

Gumawa na po ng hakbang ang Mababang Kapulungan ng Kongreso, sa pangunguna ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, upang matuldukan ang agricultural smuggling. Aprobado na ng kapulungan ang House Bill No. 9284 o panukalang Large-scale Agri-Fishery Commodities or Tobacco Hoarding, Profiteering, Cartelizing, and other Acts of Market Abuse as Economic Sabotage Act.

Sa nasabing panukala, magiging life imprisonment at multang anim na beses ng halaga ng nakumpiskang produkto ang ipapataw sa mga mapapatunayang nagpupuslit ng produktong agrikultura.

Samantala, nais kong batiin ang mga nagwagi sa Albay Provincial Skills Competition, lalong lalo na sa dating iskolar na Tabaqueño ng Ako Bicol Party List at Technical Education and Skills Development Authority (TESDA).

Nagkamit ng gintong medalya sa kompetisyon si Jerson Bonganay, 19 taong gulang ng Tabaco City at dating mag-aaral ng Tektone Global Technologies Foundation, Inc. kung saan nahasa ang kanyang husay at galing sa pagwe-welding.

Nakakataba ng puso na isang scholar natin ang naging gold medalist sa Albay Provincial Skills Competition. Very inspiring ang mga kabataang tulad mo Jerson! Madami pa sanang kabataan ang matulungan natin lalo na pagdating sa kanilang technical skills and talents.

Ang aktibidad na inorganisa ng TESDA ay isinagawa sa San Francisco Institute of Science and Technology sa Malilipot, Albay noong nakaraang Nobyembre 9, 2023.

Pinasalamatan ni Jerson ang Ako Bicol at TESDA dahil bukod sa malaking tulong ay nakapagbigay pa ito ng oportunidad sa kanya. Sa kasalukuyan ay abala si Jerson sa paghahanda para sa gagawing Regional Skills Competition.

Sampung paaralan ang lumahok at nagpamalas ng galing sa nasabing kompetisyon. Nagwagi sa cooking competition si Jan Felix Lopez mula sa Daraga Human Resource Development Center (DHRDC); si John Maxel Ballon mula sa SFIST naman ang nanalo sa restaurant services, habang si Jabez Villamarzo ng Bicol University College of Science (BUCS) ang nangibabaw sa larangan ng web technology.

Wagi naman sa mechanical engineering CAD si Justin Laganson ng Bicol University College of Engineering (BUCENG); at marami ang napabilib sa mechatronics ng senior high student (SHS) ng Tabaco National High School (TNHS) na si Napoleon Bosito Mateos.

Kahanga-hanga talaga ang galing nating mga Bicolano.

Samantala, gusto ko ring batiin ang koponan ng San Andres nang tanghalin silang kampeon sa Catanduanes Leg ng Ako Bicol Cup. Tinalo nila ang koponan ng Viga sa score na 82-62 sa Game 2 ng Best of 3 Finals ng Ako Bicol Cup.

Muli, binabati ko ang mga nagwagi sa Albay Provincial Skills Competition at sa Ako Bicol Cup Catanduanes leg.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!