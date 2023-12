Ate ni Kathryn ‘di raw bet si Daniel

Noong Sabado pa namin nakita ang pinost ni Kaye Bernardo, ate ni Kathryn Bernardo na ‘Karma’ song ni Taylor Swift sa kanyang Facebook account pero hindi ako nag-react agad kasi personal ko siyang kilala at ang dalawa pang nakakatandang kapatid ng aktres.

Hindi sila magpo-post or magkokomento para siraan ang isang tao.

Uulitin ko ang sinulat ko rito sa Abante, hindi epal ang magkakapatid na sina Tin, Kaye at Kevin pati ang mga magulang ni Kath na si Mommy Min at Daddy Teddy.

Alam nila ang nangyayari sa bunso nila sa pamilya, masaya man ito or malungkot. Automatic na susuportahan nila si Kath sa lahat ng pinagdadaanan nito pero never sila nakikisawsaw.

Pero dahil siguro hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ang hiwalayang KathNiel, na naging national issue na siya at kahit sa simbahan, noontime shows, special occasions, at kahit sa abroad ay number one topic ito kaya kinonek ng netizens ang nasabing post ng pangalawa sa panganay na kapatid ng Asia’s Phenomenal Superstar.

Nagbigay pa ng names ang mga online world Marites kung sino ang pinatutungkulan ng sis ni Kath. Kaloka!

Nagulat lang ang fans kasi hindi ganun ka-active si Kaye sa FB, ginagamit lang niya ito ‘pag may movie or projects na kailangang i-promote ang sister niya at ‘pag may celebration sa pamilya nila.

Kilala ko ng personal si Kristella Carla a.k.a. Kaye, nurse siya na matagal na nagtrabaho abroad. Siya ang katuwang namin ni Mommy Min sa pagbuo ng KathNails Nail Salon & Spa, mula sa paghahanap ng location, pag-i-interview ng applicants, pagte-training ng nail technicians and meeting with suppliers. Noong bumalik na ito sa UK para mag-work ulit, ang Ate Tin nila ang humalili sa pagtulong sa amin hanggang sa mabuksan na namin ang unang branch at mga sumunod pang branches ng nasabing business.

Pero kilalang pinaka-vocal sa tatlong kapatid ni Kath si Kaye. Sinasabi niya talaga ang gusto niyang sabihin ng walang halong kaplastikan at pang-eeklay.

Naalala ko pa ‘yung kuwento na hindi bet ni Kaye si Daniel Padilla for her youngest sibling noong nagsisimula pa lang itong manligaw sa kapatid.

Pero tinanggap niya ng buong puso si Daniel nang maging boyfriend na ito ng little sister niya.

So kung si Daniel ba ang pinatamaan ni Kaye sa post niyang ‘yon ay siya na lang ang nakakaalam. Ayaw naman namin siyang tawagan para usisahin pa.

Anyway, fun facts lang, alam ba ninyo ng puro K.C.M.B. ang initials ng apat na magkakapatid? Ang full name ni Kath ay Kathryn Chandria Manuel Bernardo, ang eldest na si Tin ay Kristine Chrysler M. Bernardo, then sumunod si Kaye na ang full name ay Kristella Carla at ang pangatlo sa magkakapatid at only guy ay si Kevin Carlo.

Masuwerte nga pala si Kath dahil mayroon siyang buo at ever supportive family. Kaya for sure, mas madali para sa kanya ang mag-move on sa inamin niyang hiwalayan with Daniel, na first and only boyfriend niya.

‘Yun lang!