Alindog sinita, binawalan: Jessy pinalagan ‘mommy shaming’

Bentang-benta pa rin ang alindog ni Jessy Mendiola sa mga faney.

Eh kasi nga, parang walang ‘junakis’ si Jessy, na maalindog, at super ganda pa rin.

Bongga nga ang kanyang birthday pictorial, ha! Na parang sinasabi nga na kahit 31 na siya, “Look at me, walang pinagbago.” Which is true naman, dahil wala naman talagang pinagbago ang kaseksihan ni Jessy.

Mula noong dalaga siya, kinasal kay Luis Manzano, pinanganak si Baby Peanut, hayun pa rin, super ganda, seksi pa rin nga.

Anyway, humakot nga ng sangkatutak na komento ang mga IG post ni Jessy ngayong 31 na siya. At siyempre, una na sa mga bumati, kinilig, at nagpantasya kay Jessy ay ang mister niyang si Luis.

“Ang ganda naman Mrs. Manzano! I love you and wow!” sabi ni Luis.

Kaya chika ng mga fan kay Luis, “Ang suwerte mo kay Jessy.”

“Happy birthday sexy!” ang chika naman ni Alex Gonzaga.

“Grabe, did you even give birth?” tanong ni Denise Aquino.

“Happy birthday beautiful mama!” sey naman ni Lara Quigaman.

“Grabe talaga, saan ba lumabas si Rosie?” saad ni Raine.

Umulan ng mga salitang ‘gorgeous’, ‘fine like wine’, ‘hot’, ‘hot momma’ at kung ano-ano pang adjective sa IG wall ni Jessy.

Pero meron pa ring iba, na hindi happy, dahil feeling nila, hindi na dapat ginagawa `yon ni Jessy, since may asawa, anak na nga siya.

“Hindi na bagay sa’yo ang ganiyan, may Peanut ka na. Masagwa tingnan!”

At hindi `yon pinalampas ni Jessy.

“So kapag may anak bawal na maging comfortable sa sariling katawan? Stop mom/pareng shaming. It’s because of people like you kaya nahihiya mga ibang nanay maging comfortable at confident sa sarili nila. Just live and let live. Hindi ka naman inaagrabyado!” litanya ng misis ni Luis.

At ‘yun na nga, nag-agree ang mga fan kay Jessy, at binakbakan ang sumita sa idol nila. At lahat sila ay nagsasabing, “Go Jessy. If yout have it, flaunt it!”

Well…