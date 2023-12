HINDI matutuloy ang nakatakdang pagreretiro ni Philippine National Police (PNP) chief General Benjamin Acorda Jr. ngayong Disyembre matapos itong palawigin ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ng tatlo pang buwan.

Sa isang sulat na ipinadala ni Presidential Communication Office (PCO) Cheloy Velicaria-Garafil sa Camp Crame, sinasabi rito na extended hanggang Marso 31, 2024 ang serbisyo ni Acorda.

“I wish to inform you that, pursuant to the provisions of existing laws, your service as Chief (Police General), Philippine National Police, is hereby extended until 31 March 2024,” saad sa sulat na pinirmahan ni Pangulong Marcos.

Ipinagdiwang ni Acorda ang kanyang ika-56 na mandatory retirement age noong Disyembre 3.

Nagpasalamat naman si Acorda sa Pangulo sa ibinigay nitong tiwala sa kanya.

“Before I proceed I would like to express my deepest gratitude to our President, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., I am truly honored and humbled by his continued trust and confidence in my capability,” saad ni Acorda.

Si Acorda, miyembro ng Philippine Military Academy (PMA) Class of 1991, ay itinalagang ika-29 na hepe ng PNP kapalit ni Ret. General Rodolfo Azurin Jr. (Edwin Balasa)