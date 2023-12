8 years daw na-in love: Bea nawindang kay Ivana

Ang babata pala nina Bea Alonzo at Ivana Alawi na na-in love!

Sabi ni Bea, 13 years old siya noong unang ma-in love, habang 8 years old naman si Ivana.

“Love at first sight ko, 13 ako!” chika ni Bea.

“Ako 8!” hirit ni Ivana.

“Grabe ‘yung 8. Hahahaha!” reaksyon ni Bea.

“Elementary ako. Tapos nag-propose siya sa akin sa school fair. Sabi niya, in love na in love raw siya sa akin.

“Tapos pinakilala ko siya sa Dad ko. Uhm (sapok), umayos ka! Sabi niya!” chika ni Ivana.

“Oh my God! Grabe!” sey ni Bea.

“Kaya siguro hanggang ngayon, hindi pa rin ako makasal-kasal, siguro dahil doon sa uhm (sapok)!” chika ni Ivana.

Anyway, napag-usapan din ng dalawa na kung mabibigyan ng chance na magpalit sila ng personalidad sa isang araw, sino ang bet nilang maging.

“Gusto kong maging si Oprah (Winfrey). Gusto kong malaman na kung ganun ka ka-influential, ano ang gagawin mo? Gusto ko rin maging si Michelle Obama. Sobrang fan ako nina Michelle at Oprah!” sabi ni Bea.

“Gusto kong maging Princess Diana. Gusto kong malaman kung ano ang feeling na maging prinsesa!” sabi ni Ivana.

“Ako rin, gusto kong malaman kung ano ang feeling ng maging prinsesa. Kahit masakit. Tapos gagamitin ko sa acting,” chika naman ni Bea.

Anyway, ang sarap panoorin nina Bea at Ivana magka-chika. At puwede mo na ring maisip na ang sarap nilang panoorin na magkasama sa serye o sa pelikula, ha! (Dondon Sermino)