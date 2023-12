1st Manyaman Festival binuksan sa Pampanga

Binuksan kahapon ng Pamahalaang Panglalawigan ng Pampanga na kilala bilang “Culinary Capital of the Philippines” ang kauna-unahang “Manyaman Festival” sa San Fernando City ng lalawigan.

Pinangunahan ni Sangguniang Panglalawigan Board Member Hon. Mylyn Pineda-Cayabyab na siyang SP Chairperson on Arts, Culture and Education, ang pagbubukas ng 3-araw na festival.

Sinabi ni Cayabyab, sa pamamagitan ng aktibidad ay higit nilang pagyayamanin at palalakasin ang pagpapakilala sa mundo partikular sa bansa ng kanilang masasarap na pagkain na malalasahan sa Pampanga.

“The Manyaman Festival was hatched by the Provincial Government that convened the Provincial Culinary Council to create programs aimed at strengthening the culinary heritage of the province,” pahayag ni Pineda- Cayabyab.

Ang ‘Manyaman’ ay isang lokal na salita sa Pampanga na ang ibig sabihin ay ‘masarap’ (magluto) ang mga Kapampangan kung saan sila kilala.

Ang pagdiriwang ay nahahati sa dalawang bahagi. Kahapon, binuksan sa publiko ang food fair/expo sa SM City Pampanga Event Center sa San Fernando City habang ang ikalawang bahagi ay paligsahan ng pagluluto na gaganapin sa kapitolyo sa San Fernando City ngayon Disyembre 5 at 6.

Ang Pampanga-wide food festival ay nilahukan ng 22 local government units (LGUs) ng lalawigan kung saan ang kani-kanilang kilalang ulam/luto gayundin ang kani-kanilang delicacies ay idi-display at ibebenta sa food fair habang ang kanilang best home cooks ang siyang ipanglalaban nila sa cook-off showdown competition category.

Sinabi din ni Pineda-Cayabyab na inihiwalay ang kompetisyon para sa senior high school students at culinary/HRM students para sa cook-off category.

“The involvement of the academe and the young generations in this gastronomic undertaking is an effective way to ensure the perpetuation of the superior culinary practices of the Kapampangans,” paliwanag ni Pineda-Cayabyab.

“It will also boost our local and international tourism initiative,” dagdag ni Pineda-Cayabyab.

Ang tatlong araw na pagdiriwang ay nagsimula kahapon, Disyembre 4 at magtatapos sa Miyerkoles, Disyembre 6, 2023 na dinaluhan din ni Pampanga Governor Dennis Pineda. (Dolly Cabreza)