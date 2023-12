Yeng Constantino niyanig ng lindol sa Cebu

Nakakatakot ang mga video na pinost sa social media tungkol sa naging lindol sa iba’t ibang panig ng Mindanao.

May mga CCTV nga na ni-release sa kung paano nag-react ang iba’t ibang tao habang lumilindol.

Sabi sa Phivolcs-DOST, umabot daw ng 6.9 magnitude ang lindol, pero may nagsasabi na 7.5 magnitude raw.

Trending ang #TsunamiPH sa X (Twitter) dahil sa warning nga na baka mangyari, matapos ang lindol.

Mababasa nga ang hiling na dasal ng mga celebrity.

“Sa lahat ng mga kapatid sa Mindanao, sana okay lang kayo,” dasal ni Ice Seguerra.

Pero si Yeng Constantino ay naranasan daw mismo ang lindol sa Cebu. Nasa Talisay, Cebu siya noong mga oras na `yon para sa isang show.

“Pray for Cebu lumilindol just now. Nandito kami na-feel namin. Kalma naman na ngayon. Stay safe Cebuanos,” sabi pa ng singer.

Mababasa rin ang mga post ng mga follower ni Yeng.

“Same here in Bohol.”

“Keep safe Ate Yeng.”

“Ang lakas din dito sa Davao.”

“Abot din dito sa Leyte. Stay safe po tayong lahat.”

(Dondon Sermino)