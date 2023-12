Kinalampag ng liderato ng Senado ang House Committee on Legislative Franchises na ipagpatuloy ang imbestigasyon laban sa Sonshine Media Network International (SMNI) upang mapiga ang anchor kung sino ang source nito sa alegasyong P1.8 bilyon ang ginastos ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga biyahe nito sa abroad.

Sa hearing ng komite noong Nobyembre 30, sinabi ni Jeffrey “Ka Eric” Celis, co-host ng programang “Laban Kasama ang Bayan”, na taga-Senado ang source niya hinggil sa ginastos umano ni Speaker Romualdez sa mga fo¬reign trip pero hindi binanggit ang pangalan alinsunod sa Sotto Law.

“I have no knowledge whatsoever of anyone from the Senate leaking information to any reporter on any House matter,” paliwanag ni Senate Presi-dent Juan Miguel Zubiri.

Aniya, nirerespeto niya ang interparliamentary courtesy at ayaw niyang masira ang magandang partnership kay Speaker Romualdez at sa mga miyembro ng Kamara de Representantes.

“I would suggest that the House continue their investigation until they get to the bottom of this accusation, and press for the concerned person to reveal the name of their alleged source from the Senate. Otherwise, the House can cite them in contempt,” giit ni Zubiri.

“If they can prove it is an employee of the Senate, then we will initiate disciplinary action on those involved,” pagtiyak pa niya.