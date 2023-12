Pinarangalan si Davao City Rep. Paolo Duterte ng Nation Builders and Mosliv Awards dahil sa kanyang natatanging dedikasyon na mapabuti ang kalagayan ng bansa.

Si Duterte ay kinilala bilang Honorary Congressman of the Year sa katatapos na Nation Builders and Mosliv Awards rites na inorganisa ng Sustainable Standards Inc. (SSI).

Ang naturang award ay ibinibigay upang kilalanin ang mga indibidwal na nakapagbigay ng hindi matatawarang kontribusyon sa bansa.

Nagpasalamat naman si Duterte sa award-giving body at nangako na patuloy na isusulong ang green initiative sa Davao City.

“Our commitment to sustainable development does not end with filing bills in Congress, but continues by implementing actionable programs that will help end poverty, spur economic growth and make our people resilient to the devastating effects of climate change at the local government level,” sabi ni Duterte. (Billy Begas)