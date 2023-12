Pops sobrang bilib: Hajji, Marco, Nonoy, Rey marami pang patataubin

Lumabas na nagkakantahan pa at tila na-LSS (last song syndrome) ang mga nanood ng very successful 20th anniversary concert ng Hitmakers na ‘XXceptional’ sa The Theater at Solaire noong Friday.

Jampacked nga ang venue ng anniversary cum reunion concert ng Hitmakers na binubuo nina Nonoy Zuniga, Hajji Alejandro, Marco Sison, at Rey Valera.

Winner sa audience ang kanya-kanyang solo number ng apat na balladeers. Obvious na paborito ng crowd ang mga pinasikat na kanta ng mga OPM icons at sumasabay pa sila sa pagkanta!

Aminado naman sina Hajji, Marco at Nonoy na sa kanilang apat ay si Rey ang may pinakamaraming hit songs kaya bukod sa kanyang solo spot on stage ay nagkaroon din ito ng moment sa audience.

Aliw na aliw ang audience nang bumaba si Rey sa stage para maki-sing-along sa fans habang binabanatan ang medley ng kanyang songs.

Maging si Malou Santos, dating head ng Star Cinema at Star Creatives, ay hindi nakaligtas kay Rey. Game na game ito nang pakantahin ni Rey ng ‘Malayo Pa Ang Umaga’.

Special guest ng apat ang nag-iisang Concert Queen na si Pops Fernandez. Muling pinatunayan ni Pops na siya pa rin talaga ang may hawak ng titulong ‘yon. Ang bongga nga ng 80s and 90s dance hit medley niya!

Pinalakpakan din ang sagutan nina Pops at Hitmakers sa pamamagitan ng pagkanta ng mga well-loved Pinoy songs.

Isa nga pala si Pops sa mga nagprodyus ng concert na ‘yon.

Isa pang applauded number sa concert ay ang paglabas ni Rox Puno sa stage at bumanat ito ng ‘Macho Gwapito. Kuhang-kuha niya ang speaking ang singing voice ng ama niyang si Rico J. Puno. Plakado rin ni Rox ang kilos, lakad at pati ‘yung pagbitaw ng green jokes ng yumaong singer.

Touching at maluha-luha naman ang audience nang kantahin ng acapella ng apat ang ‘Kapalaran’ at ‘May Bukas Pa’, dalawa sa mga sikat na kanta ni Rico na dati nilang kasama sa Hitmakers.

Umabot ng tatlong oras ang ‘XXceptional’ concert pero parang bitin pa rin ang audience, ha!

In fairness, bagay kina Hajji, Marco, Nonoy, at Rey ang kasabihang ‘Kalaw lang ang tumatanda’ dahil ang galing-galing pa rin nilang apat at puno sila ng energy, ‘noh?!

Marami pa nga silang mga batang singer na patataubin dahil wala silang kupas!

Iba pa rin ang Hitmakers.

Hiling nga ng mga nanood na magkaroon sila ng repeat.

‘Yun na! (Ogie Narvaez Rodriguez)