Paul George bida kontra GSW

INAGAWAN ni Paul George at ng Los Angeles Clippers ng panalo ang Golden State Warriors 113-112 sa 78th NBA 2023-24 In-Sean Tournament Linggo ng gabi.

Nahulog sa net ang stepback 3-pointer ni George para sa unang lead ng Clippers 9.2 seconds na lang sa laro para kumpletuhin ang ahon ng LA (9-10) mula 22 points down sa second half.

Tumapos si PG ng 25 points, 6 rebounds, 6 assists. Nag-ambag ng 21 points si James Harden, 20 kay Kawhi Leonard.

Sablay ang jumper ni Stephen Curry habang kumakapit sa 112-110 lead ang Warriors (9-11). Dinamba ni Russell Westbrook ang rebound bago binatuhan si George.

“I was looking at Steph the whole time, Steph’s looking at me,” ani George. “I was looking to go to the rim. Steph kind of held in the paint waiting for my drive. At that point it was just try to create space for the 3.”

Mula sa timeout, umatake sa paint si Curry pero na-double-team at binigay kay Draymond Green. Sablay ang pukol ni Green sa labas ng arc sa buzzer.

Nagpaulan ng 17 3-pointers ang Golden State, tig-apat sina Green, Curry at Klay Thompson.

Nagsumite si Curry ng 22 points, 11 assists sa kanyang 900th NBA game. May 21 markers at 9 rebounds si Green, may 21 points si Moses Moody. (Vladi Eduarte)