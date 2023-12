Parisian Life banderang tapos

PABIBO ang pambatong kabayo ni Benjamin Abalos Jr. na si Parisian Life nang mamayagpag sa 2-Year-Old Maiden Race nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Hindi na pinaporma ni jockey EA Abrea ang mga katunggali, paglabas palang ng aparato ay humarurot na para magtrangka.

Nasa kalagitnaan ng karera ang labanan abante na si Parisian Life ng apat nakabayo sa mga humahabol na sina Buntay Shore, Sahib at Jeng’s Had Enough na bumaybay sa bandang labas.

Pa-far turn ay sinisikap ni Jeng’s Had Enough na makalapit kay Parisian Life, pero nanatiling matatag sa unahan ang winning horse at lalo pang lumayo sa rektahan.

Tinawid niya ang meta ng may anim na kabayo ang agwat sa pumangalawang si Road Safety habang tumersero si Jeng’s Had Enough.

Nagrehistro si Parisian Life ng 1:28.2 minuto sa 1,400-meter race upang hamigin ng winning horse owner na si Abalos ang P20,000 added prize. (Elech Dawa)