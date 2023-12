Moira patok sa serye ni Coco

Naglabas si Moira dela Torre at ang Star Music ng panibagong version ng ‘Pangako’ para sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Dalawang version ang kanilang inilabas sa YouTube account ng Star Music na main version at version 2.

Sina Ogie Alcasid at Manilyn Reynes nga ang unang composer ng nasabing kanta habang ang version naman na inilabas ni Moira ay prinoduce ni Jonathan Manalo at inareglo ni Arnold Buena.

Perfect nga ang nasabing kanta ngayon sa nangyayari sa serye lalo pa at unti-unti na ring nagkakapalagayan ng loob sina Tanggol (Coco Martin) at Bubbles (Ivana Alawi).

Sa kabilang banda, nalaman na ni Mokang (Lovi Poe) ang tunay na kulay ni Ramon (Christopher de Leon) at pinagsisisihan nga niya ang pag-iwan kay Tanggol.

***

Greyhoundz, Ron Henley, Toro, DJ Reiz, Uncle B grabe ‘bakbakan’

Matinding party-party ang nagaganap ngayon sa R33 Drift Track, San Simon, Pampanga.

Eh kasi naman, simula kahapon ay nagsama-sama na ang mga mahuhusay sa musika, tulad ng bandang Greyhoundz, ang rapper na si Ron Henley, pati na ang mga mahuhusay na DJs na sina Toro, DJ Reiz, Uncle B.

Oh, ‘di ba? Kumpleto nga na nakikikanta ka na, nakiki-rap, at napapaindak ka pa sa husay ng mga DJ.

Pero, ang pinaka-exciting na part ng event na ito ay ang nararanasan nilang adrenaline-pumping experience, ang DI GP Southeast Asian Series, the most anticipated drifting competition in the Philippines, sa R33 Drift Track, San Simon, Pampanga.

Magkakasama nga ang mga the best sa drifting, skilled drivers, passionate enthusiasts and thrill-seeking spectators, sa isang unforgettable day of speed.

Ang R33 Drift Track nga ang lugar para sa mga local car and motor sports related event. Nagsisilbi nga itong playground ng mga international pro drifters mula sa kalapit nating bansa.

At siyempre, namimigay rin sila ng maraming papremyo para sa mga hahabol pa roon ngayong araw na ito.

Anyway, ang DI GP ay hindi competition, kundi isa itong selebrasyon ng mga automotive culture.