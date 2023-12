Mariing kinondena ng mga senador ang nangyaring pagpapasabog sa gymnasium ng Mindanao State University na nagresulta sa pagkamatay ng apat na katao at lubhang pagkasugat ng maraming iba pa.

Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, sadyang walang puso ang gumawa ng krimen na itinaon pa habang nagsasagawa ng misa sa naturang unibersidad noong Linggo nang umaga.

“It is disheartening to see such violence play out in Marawi once again, years after the siege and well into a period of newfound peace enjoyed by our brothers and sisters under the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao,” sabi ni Zubiri sa isang statement.

“It is especially alarming to see such a brazen attack on a state university during a Catholic Mass. No one should have to feel unsafe in places of learning and places of worship,” dagdag pa niya.

Nanawagan naman si Senador Joseph Victor “JV” Ejercito sa mga awtoridad na magsagawa ng malalimang imbestigasyon sa insidente at gawin ang lahat ng aksyon para mabigyan ng hustisya ang mga biktima at kanilang pamilya.

Dahil sa insidente, nanawagan naman si Senate Pro Tempore Loren Legarda sa pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan ng mga residente doon.

Nalungkot at nagalit naman si Senador Bong Revilla Jr. sa nangyaring insidente at nagpahayag ng pakikiramay sa mga naiwan ng mga biktima ng pagsabog. (Dindo Matining)