Mga rescue team sanib-puwersa! Sierra Madre susuyurin sa naglahong Cessna

Puspusan ang paghahanap ng ilang rescue team sa naglahong Cessna light aircraft sa kabundukan ng Sierra Madre sa Palanan, Isabela noong Nobyembre 30.

Nabatid na ang Incident Management Team (IMT) ay nakipag-ugnayan na sa Philippine Coast Guard (PCG) K-9 Force para gumamit ng mga “skilled rescue dog” para sa paghahanap sa nawawalang Cessna.

Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRMMO) officer Constante Foronda, ang IMT rescue team ay magdadala ng mga K-9 upang tumulong sa search and rescue operation.

Sinabi ni Foronda, ang mga rescue team ay nagtipon-tipon upang halughugin ang kabundukan particular ang mga

kabundukang sakop ng Sitio Dipadsangan, Barangay Didian, sa Palanan, kung saan nakarinig ang mga residente ng malakas na pagsabog noong November 30, na naiulat na nawawala sa himpapawid ang isang Cyclone light aircraft.

Samantala, ayon kay Palanan Disaster Risk Reduction Management Office chief Glenn Cabaldo, hindi tumitigil mula noong Sabado ang mga rescue team na kinabibilangan ng PDRRMO, Philippine National Police, Philippine Army, Bureau of Fire Protection at volunteers mula sa Dumagat tribe na kabisado ang terrain ng Sierra Madre.

Paliwanag ni Cabaldon hindi pa nila nalo-locate ang eroplano at hindi pa ma-confirm kung saan ito nag-crash.

Matatandaang ang Cessna piper plane na maytail number RP-C1234 ay nag take off sa Cauayan City Domestic Airport bandang alas-9:40 ng umaga ngunit hindi na nakabalik sa destinasyon sa coastal airport ng Palanan na may time travel lamang na kulang na isang oras.

Ayon sa awtoridad sa paglipad ng RP-C1234, hindi na makontak ang pilotong si Capt. Levy Abul II at nag-iisaang pasaherong si Myrna Escalante.

(Allan Bergonia)

