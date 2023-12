Liza, Enrique pinipilit na magdyowa pa rin

Kahit matagal nang hindi nakikitang magkasama together, naniniwala pa rin ang avid fans ng LizQuen na magkasintahan pa rin hanggang ngayon sina Liza Soberano at Enrique Gil.

Matapos ngang magbigay ng official statement nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla tungkol sa kanilang hiwalayan ay muling naungkat at pinag-usapan sa social media ang iba pang sikat na reel and real love team gaya nga ng LizQuen.

Hindi gaya nina Kath at DJ, wala pa kasing statement mula kina Liza at Enrique kung hiwalay na ba talaga sila o hindi pa, ha!

Kaya patuloy ang pananalig ng mga faney ng LizQuen na sila pa rin talaga.

May mga kumalat pa sa social media na spotted everywhere daw sina Liza at Enrique pero nagkataong very private raw ang lugar kaya walang kumakalat na photos or videos.

Napagbibintangan tuloy na nag-iilusyon na lang ang fans kasi kahit sa mga social media accounts ng dalawa ay wala ka nang makikitang bagong post about their partnership.

Last February 14, 2022 pa ang huling post ni Quen about Liza noong batiin niya ito ng Happy Valentine’s Day sa Instagram. At ‘pag chinek naman ang IG ng aktres ay noong March 30 last year din ang huling post nito na may kinalaman sa aktor, noong binati niya ito ng Happy Birthday.

Ilang okasyon na rin sa kani-kanilang buhay ang lumipas pero dedma ang dalawa.

Samantala, parang maagang pamasko ang natanggap ng fans ni Liza sa sobrang kasiyahan nila matapos umabot sa 17.9 million ang followers ng aktres sa Instagram.

Samantala, inaabangan naman kung ipo-promote ni Enrique sa kanyang social media platforms ang upcoming international movie ni Liza na ‘Lisa Frankenstein’ na showing na on February 9, 2024.

I-promote rin kaya ni Liza ang ‘I’m Not Big Bird’ ni Enrique?

‘Yun Na! (Ogie Narvaez Rodriguez)