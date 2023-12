KathNiel breakup laman ng mga international website

Pinag-usapan at nalungkot ang buong bayan sa hiwalayang Daniel Padilla at Kathryn Bernardo.

Kahit ilang araw na ang nakalipas mula nang aminin nila ang kanilang hiwalayan ay patuloy pa rin silang laman ng mga chikahan.

Sa katunayan nga ay naging trend ang pag-post ng mga netizen ng picture na kasama nila ang KathNiel.

Pati nga ang mga artista ay naki-join din sa trend na ito.

Ilan nga sa celebrities na nag-post ng kanilang picture with KathNiel ay sina Jolina Magdangal at John Arcilla.

Naging malungkot at bumigat daw ang pakiramdam ni Jolina sa nangyari sa KathNiel.

Naapektuhan at nalungkot din si John Arcilla na aminadong humahanga sa talent ng dalawa.

Wish niya na sana ay may, “It’s sweeter the second time around,” pero kung imposible man daw mangyari ‘yon ay sana raw ipagdasal na lang ng mga fans ang best para sa idols nila.

Ang naka-work ni Kathryn na si Megastar Sharon Cuneta ay ni-repost naman ang post ni Kathryn kung saan sinabi niya sa kanyang caption na, “Be kind to those who are hurting,” at umiwas mag-judge at gumawa ng istorya.

Nag-comment din ang bida ng ‘A Family of Two’ sa post ni Kathryn kung saan naaalala niya sa KathNiel breakup ang mga panahong naranasan din niya ito na kailangan niyang i-endure ang kanyang “Personal pain and face public scrutiny.”

Samantala, hindi lang dito sa Pilipinas pinag-usapan ang KathNiel breakup. Pati na rin sa iba’t ibang panig ng mundo.

Sa katunayan ay na-feature ang kanilang hiwalayan sa mga international news sites gaya ng The Strait Times, Channel News Asia, Gulf News, at Pop Crave. (BYX ALMACEN)