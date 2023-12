Karl Eldrew sinukbit 4 ginto

KUMOPO si Karl Eldrew ng apat na gintong medalya upang bitbitin ang ‘Pinas sa pangunguna sa katatapos na 2nd JRC Stars Artistic Gymnastics Championships sa Bangkok, Thailand.

Nag-uwi ang 15-anyos na si Eldrew, na nasa ilalim ng paggabay ni dating national gymnast, ngayo’y coach Reyland Capellan, ng mga tagumpay sa ginto mula sa floor exercise, still rings, parallel bars at vault.

May tig-isa kasama ang isang pilak at tanso pa siya sa Individual all-around at bronze sa pommel horse ng boys FIG junior class.

Ang nakababata niyang ujtol na si Elaiza Yulo ay nakapilak naman sa vault event ng girls FIG junior category.

Sina Karl Eldrew at Elaiza ay kapatid ng World, Asian Gymnastics champion at 2020+1 Tokyo Olympian Carlos Edriel Yulo.

Si Eldrew ay recipient din ng Go for Gold Young Heroes Award sa 3rd PSC POC Media Group Siklab Youth Sports Awards 2023 ngayon (Lunes) sa Market! Market! Activity Cenyer Ayala Malls sa BGC, Taguig.

“Na-miss ulit ang high bar for the second time around. Sinabing ‘wag magtitira para sa kalaban, naawa yata (charot). Congratulations to my super duper mega over confident son Karl Yulo. Hats off to Reyland Capellan Drew’s achievements is your achievements too. Thank you Lord for giving me such talented kiddos,” post ng ina ng dalawang bata na si Angelica Poquiz Yulo nitong Sabado.

(Lito Oredo)