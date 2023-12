Justine Baltazar papakadena sa Giant Lanterns

NAKATUTOK na agad ang bagong tanghal na Maharlika Pilipinas Basketball League National champion Pampanga sa pagiging unang koponan na susungkit ng magkasunod na korona ilang sandal pagkawalis sa Bacoor City sa ikalimang edisyon ng liga sa Strike Gym sa Bacoor, Cavite nitong Sabado ng gabi.

Ito ang nagkakaisang pahayag nina Pampanga coach Dennis ‘Delta’ Pineda, Season, All-Star at Finals MVP Justine

‘Balti’ Baltazar at Encho Serrano pagkatala ng kasaysayan bilang unang koponan sa propesyonal na liga na winalis ang karibal sa best-of-5 series.

“Masaya na ako at nagawa kong mag-champion,” bulalas ni Serrano habang ipinapakita ang gintong singsing tulad sa natanggap nina Baltazar at Pineda maliban pa sa magandang gintong tropeo para sa bagong kampeong koponan.

Sinandigan ng Giant Lanterns ang huling bugso ng atake sa ikaapat na yugto para makumpleto ang 82-77 panalo laban sa Strikers. Sinungkit din ng mga Kapampaangan ang Games 1 at 2 sa 71-58, 68-65.

Kapwa rin nagpasabi sina Serrano at Baltazar na hindi maghihiwalay ng landas dahil gusto pang makapagtala ng bagong kasaysayan – na maging unang koponan na mag-uwi ng dalawang sunod na korona sa 2024.

Binitbit ni Serrano ang Pampanga sa kanyang 24 points, 2 rebounds, 4 assists at 1 steal habang tumulong si Kurt Reyson na may 13 pts., 6 rebs. at 6 asts. at 2 stls. Nag-ambag si Balthazar ng 11 markers, 18 boards, 5 feeds, 3 stls. at 1 block.

Wa epek naman ang kinayod na pinagsamang 46 puntos nina Jhan Nermal (20), James Kwekuteye (15) Jhaymo Eguilos (11) para sundan ng Lanterns ang mga nagkampeong Batangas (2018), San Juan (2019), Davao (2020) at Nueva Ecija (2022).

(Lito Oredo)