Jodi sinurpresa si Maricel

Ang sweet ni Jodi Sta. Maria kay Maricel Soriano.

Hindi talaga niya pinalampas ang pagkakataon na suportahan ang pelikula nito na kasama sina Roderick Paulate at LA Santos.

Well, hindi nga kaya ni Jodi na tiisin ang kanyang nanay, ha! Kaya naman agad-agad siyang nagpakita sa special screening ng ‘In His Mother’s Eyes’.

Actually, special screening `yon para sa mga SISC Psychology professors and students.

“Jodi surprised her mama Maricel with a special screening,” caption pa sa post, na magkasama ang dalawa.

Makikita rin ang pagdating ni Jodi sa sinehan na tumatakbo papalapit kay Marya, ha!

Anyway, nag-guest co-host sa ‘Magandang Buhay’ si Jodi at ichinika niya ang experience na maging kaklase ang anak na si Thirdy Lacson sa isang culinary class.

“Nakakatuwa ‘yung experience na makasama mo ‘yung anak mo sa isang class kasi ‘di ba normally hindi naman nangyayari ‘yan. Nag-sit in ako roon sa class niya so natuto sila gumawa ng bread, pasta, risotto at kung ano-ano pa,” kuwento niya. (Dondon Sermino)