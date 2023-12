Janella kinapitan ng halimaw sa braso

Nakakaloka ang kuwento ni Janella Salvador, na may madre raw siyang nakausap, at sinabihan siya na kailangan niyang magdasal palagi dahil nakita raw noong madre na may itim na kamay na nakahawak sa balikat niya.

Sa presscon ng ‘Mallari’ ang MMFF movie entry nila ni Piolo Pascual, na palabas na sa December 25, naikuwento niya na noong may ginagawa siyang isang serye, at tungkol sa Diyos ang tema, madalas daw siyang bumibisita sa mga simbahan.

“Noong pumunta ako sa isang church, nilapitan ako ng isang madre, at sabi niya, lagi raw niyang pinapanood ang series ko.

“Sabi niya, ‘Kailangan mong mag-pray,’ kasi lagi raw siyang may nakikita na nakahawak na black sa kaliwang shoulder ko, sa dalawang eksena.

“After that, pinagdasal nila ako. At may exorcism na slight na naganap. Pinagdaanan ko `yon as a teenager.

“Pero natanggal na naman siya ngayon,” nakangiting kuwento ni Janella.

Sa set daw ng ‘Mallari’ bagamat nakakatakot nga, wala na raw siyang naranasan na ganun.

At sa ngayon, kung may kinatatakutan daw siya, ‘yun ay ang kanyang nanay.

Siyanga pala palaban sa katatakutan ang ‘Mallari’ na sa trailer pa lang, mapapatili ka na sa iba’t ibang acting ni Piolo, ha! Tatlong karakter nga ang ginampanan niya, at aminado si Piolo, na nahirapan siya, lalo na sa unang araw pa lang ng shooting nila, na halos pinagawa na sa kanya ang tatlong karakter, ha!

(Dondon Sermino)